'Festa della Liberazione' al Castello Ursino

Anche quest'anno, come ogni 25 aprile, appuntamento al Castello Ursino con 'La Festa della Liberazione'. Laboratori per bambini ed adulti. Pranzo all'Aperto. Spettacoli e Performance Teatrali sulla Liberazione. Presentazioni editoriali. Esposizioni Artistichee l'immancabile concerto a partire dalle ore 19.00. Evento organizzato dall'Associazione Culturale 'Gammazita'. Per ulteriori informazioni sul programma cliccare sul seguente link.