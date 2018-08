Festa del Pescatore a Santa Maria La Scala

La Festa del Pescatore è una storica sagra culinaria che anima la frazione acese di Santa Maria La Scala, piccolo borgo marinaro dove la semplicità fa da maestra, dove il tempo pare essersi fermato, dove l'azzurro del mare cristallino abbraccia il verde della natura incontaminata della riserva naturale della Timpa e dove gli odori suggestivi sposano i sapori freschi e genuini del pesce.

È proprio il pesce spada, pescato dai pescatori locali, il protagonista indiscusso dell'evento, nato per valorizzare i prodotti ittici del mare e per rivalutare il duro e tradizionale mestiere del pescatore. Grazie alla passione ed al lavoro dei numerosi volontari, che prepareranno i gustosissimi piatti, potrete assaporare la bontà del pesce in diversi modi.

Per chi è sempre alla ricerca di sapori nuovi, particolari e ricercati abbiamo pensato al kebab di pesce spada, chi vuole assaggiare specialità nuove senza discostarsi troppo dal gusto tradizionale può scegliere la salsiccia di pesce spada, chi invece non ha bisogno di stratagemmi per gustare il sapore autentico del pesce può optare per la semplice ed insuperabile fetta di pesce spada oppure per un piatto di pasta al pesce spada.