Festa in Quartiere per San Sebastiano

Ogni 20 Gennaio, al Castello Ursino, suonano le campane a distesa per tutto il giorno, si lanciano volantini colorati, si stagliano i fuochi d'artificio sulle torri del Castello, l'odore di dolciumi riempie le strade e i palloncini colorano le piazze: per il Quartiere è Festa Grande. Si celebra San Sebastiano Martire, festa di antichissima tradizione per il quartiere che fa da cornice al Castello Ursino. La Chiesa San Sebastiano Martire Compatrono di Catania " Castello Ursino"., restaurata di recente e riaperta, si trova proprio al fianco della nostra Associazione e nel giorno dedicato al Santo vede affluire devoti e curiosi da tutta la città. Dopo l'attesissima Messa serale, l'artistico fercolo di San Sebastiano sfila in processione per le strade del centro storico di Catania, preceduto dalla "Candelora dei Macellai", la candelora del nostro Quartiere. Domenica 20 Gennaio anche Gammazita si gode la Festa, invitandovi a trascorrere l'intera giornata insieme, per conoscere l'antica Festa di San Sebastiano ed il quartiere.