Festival internazionale di Tango della Sicilia

La giornata di mercoledì 15 agosto, si aprirà con un’altra sessione di stage tenuti dal cast internazionale di Maestri Argentini, al Romano Palace dalle 15.00 - 19.30. Proseguirà con la rassegna collaterale, “Tango e Barocco” nella suggestiva terrazza dell’Hotel Royal dalle 17:00 alle 19:30, il ricco pomeriggio che vede ormai la presenza fissa di tanti appassionati per una milonga pomeridiana che accomunerà il barocco ed il tango argentino. Chiunque potrà ascoltare, ballare e vedere il tango in una cornice unica e inimmaginabile; l’occasione per vedere in un colpo d’occhio lo splendido barocco catanese. Il Tango Dj della pomeridiana sarà Pietro Cosimano eclettico Tango Dj con oltre 10 anni di presenze alla consolle.

L’evento principale della giornata però sarà la Milonga de Los Maestros alla “Plaza” del Lido Azzurro, a partire dalle 21.30. Alle 22:30 si potrà ballare con la musica dal vivo: l’Ensemble Mariposa e la voce di Sandra Rumolino in uno speciale repertorio creato apposta per il pubblico del Festival. E a mezzanotte occhi puntati sullo show dei grandi ballerini, Adrian VEREDICE e Alejandra HOBERT (nella foto di Michele Maccarrone) “I due artisti che scenderanno in pista questa sera – sottolinea Angelo Grasso, Direttore artistico del Festival - hanno insegnato e ballato nei maggiori festival di tango mondiali: Berlino, Amsterdam, Parigi, Roma, Istanbul, Londra, Bruxelles, Rio de Janeiro… A Buenos Aires sono membri e insegnanti del Congresso Internazionale di Tango Argentino e del Campionato Mondiale della Danza organizzato dal World Dance Council. Negli Stati Uniti sono maestri della Fred Astaire Dance Studios, e collaborano anche con diverse Associazioni di Tango in Europa, Australia e in Asia”.

Tango Dj della serata: dall’Argentina DJGus (100% vinile) E il FESTIVAL continua anche GIOVEDI 16 agosto: oltre ai consueti stage di perfezionamento fino al tardo pomeriggio, al Romano Palace, ancora un pomeriggio sulla Terrazza del Lido Azzurro e sul bagnasciuga della battigia (dalle 17:00 alle 20:00) con i catanesi Mariolina e Massimo alla consolle. E poi l’incontro clou della giornata, il “Tango Suite Show”, che si si svolgerà nella maestosa cornice della Plaza del Lido Azzurro con inizio alle 21.30. Si tratta di uno spettacolo di tango argentino basato sul continuo flusso di emozioni che questa danza evoca, suscita, rielabora.

Uno spettacolo di musica e danza che immerge lo spettatore nelle atmosfere dei “barrios porteños” dove il tango diventa metafora della vita e dell’amore In musica la suite è un insieme di brani, per uno strumento solista, un complesso da camera o un'orchestra, correlati e pensati per essere suonati in sequenza – dice Angelo Grasso, Direttore artistico del Festival - e questo vuole essere Tango Suite uno degli shows del Catania Tango Festival 2018, una sequenza di brani suonati (L'Ensemble Mariposa con Marisa Mercadè bandoneone Sandra Rumolino ospiti) e ballati (il cast stellare della sezione “Tradizione e Avanguardia” del Festival, tre coppie di ballerini e artisti di fama mondiale)”.

Nella foto di Michele Maccarrone l’Ensemble Mariposa e Sandra Rumolino “Ci preme sottolineare in particolare – continua Elena Alberti, presidente di Caminito Tango, l’associazione culturale organizzatrice del Festival - il lavoro assiduo di ricerca e sperimentazione delle tre coppie di ballerini – Carlitos Espinoza e Noelia Hurtado, Hugo Mastrolorenzo e Agustina Vignau, Murat erdemsel e Sigrid van Tilbeurgh, straordinari artisti che mantengono intatta la forza evocativa e comunicativa di questo genere. Musicalizador della serata: direttamente da Buenos Aires Marcelo Rojas, vincitore dell’ Oscar 2018 nella sezione “Migliore Tango Dj”