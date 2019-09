Sherbeth Festival - Internazionale del gelato artigianale

XI Festival Internazionale del Gelato Artigianale. Sherbeth, il primo festival internazionale del gelato artigianale al mondo, giunge al suo undicesimo anno di storia. Un festival diventato inimitabile rispettando i principi dell’artigianalità e delle tecniche di produzione più innovative. Come da tradizione, anche a questa undicesima edizione, partecipano solo i migliori maestri gelatieri, veri poeti del gusto. Ad essi il compito di rintracciare le migliori materie prime espressione del loro territorio, infondendo qualità e passione nella preparazione di un gelato buono a livello internazionale, rigorosamente artigianale, la cui composizione è frutto di delicati equilibri. Per poter effettuare l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.

Le prime sette edizioni dello Sherbeth Festival si sono svolte lungo i vicoli medievali di Cefalù. Il piccolo borgo per anni ha garantito una location capace di evocare le origini storiche dello Sherbeth, il primo gelato artigianale prodotto con spirito pionieristico proprio in Sicilia. Un paesino baciato dal sole e dal turismo internazionale che ha fatto da incubatore a un festival capace di scoprire eccellenze, valorizzare talenti e sottolineare le buone pratiche di preparazione del migliore gelato artigianale.

Con l’inserimento, nel 2015, dei monumenti del Percorso Arabo Normanno di Palermo, Monreale e Cefalù nella World Heritage List dell’Unesco, anche Sherbeth Festival ha individuato un percorso di crescita, trasferendo la kermesse nel centro storico più grande d’Europa, quello di Palermo, mantenendo inalterato il dna della pura artigianalità del gelato. Così l’ottava e la nona edizione dello Sherbeth Festival si sono svolte lungo gli storici assi di via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele, dando centralità a Piazza Verdi e Piazza Bologni, nonché presentando ai visitatori nuovi spazi come Piazza Procopio Cutò, prima piazza al mondo dedicata a un gelatiere.

Quest’anno la grande novità, il trasferimento a Catania, nell’impareggiabile contesto di Villa Bellini. Dal 26 al 29 settembre i viali ed i giardini più amati della città si trasformeranno in un villaggio del gelato artigianale: 50 diversi gusti di gelato, rigorosamente artigianale, proveniente da ogni parte del mondo: Giappone, Regno Unito, Germania, Olanda, Cina, Bolivia, Albania. I golosi percorsi proposti da Sherbeth, in questo giro del mondo del gelato, saranno arricchiti da Talk show sulla gastronomia, cooking show sul gelato, momenti di formazione e gioco dedicati ai bambini, percorsi d’interesse artistico e, per finire, il prestigioso concorso dedicato a Francesco Procopio Cutò, al termine del quale verrà premiato il maestro gelatiere vincitore di questa XI edizione di Sherbeth, il vero ed unico campionato “Mondiale” del gelato artigianale.