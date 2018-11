Fiera del Disco di Catania

Ernyaldisko non può non onorare con una fiera la bellissima Catania dove torna per la nona volta. Ancora una volta i visitatori potranno compiere un viaggio attraverso la storia della musica, dagli anni ’50 ad oggi attraverso migliaia di dischi di ogni genere: dalla musica classica, al punk, dalla dance all’hip-hop, dal jazz al metal, ma anche materiale promozionale, gadget, e memorabilia. Trovarsi di colpo davanti a migliaia di vinili è un’emozione unica, toccarli, annusarli, sceglierli è quello che potranno fare i nostri amici siciliani. 50 selezionatissimi espositori per un’offerta varia e completa, che vi aspettano al Grand Hotel Excelsior l'8 ed il 9 dicembre 2018.