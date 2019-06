Fiera del disco di Catania - 9 giugno 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il 2018 si è chiuso con nuovi Record per il mercato del Vinile, sempre più in crescita anche ad ampio spettro generazionale, eguagliando risultati di vendita pari a quelli degli anni 90, durante i quali tale formato era all'apice della diffusione. Si può affermare quindi che non si tratti di una moda passeggera, e tanto meno di una vera e propria moda; si rivela essere uno stile di vita dalle grandi qualità. Sempre di più difatti il pubblico sta prendendo coscienza della differenza qualitativa del suono emesso dal vinile, nel Regno Unito è preferita la distribuzione di 33 e 45 giri rispetto al CD. Da tutto ciò ne scaturisce uno sviluppo del suo commercio e la forbice dei prezzi si apre tra rarità ed offerte acquistabili con un paio di monete. Per i dischi prodotti ora invece si è assistito ad un leggero aumento del prezzo, fisiologicamente causato dalla produzione abbastanza dispendiosa degli stessi. Inoltre la prefenza per il suono emesso dai solchi giro dopo giro è tale che si pensa in futuro nel ritiro dal mercato dei CD, il quale può essere sostituito qualitativamente dallo streaming digitale, anche se entrambi in questo 2018 sono scesi drasticamente (-20% per il Download e -6,7% i CD, contro un bel +66% per il vinile). Ma tale rinascita e successiva crescita da dove si sono sviluppate? Che il vinile abbia un'altra qualità è un dato indiscusso; semplicemente una piccola nicchia ancora aveva conservato qualche disco e giradisco (ne è un fatto che il mercato dei giradischi prodotti ora sia in calo, contro la crescita del mercato dei giradischi usati, molto più apprezzati) e deciso di rispolverarlo. Da qui sono sorte realtà fieristiche e Record Shop specializzati in vinili, poi è arrivata la grande distribuzione e il fenomeno si è espanso a macchia d'olio. Così come molti, Ernyaldisko è nata proprio da una passione e dalla certezza della superiorità del vinile rispetto a supporti più moderni, a portata di mano e a portata di click; promuovendo da oltre 10 anni Fiere del Disco in tutta Italia ed un Record Shop situato a Genova e col programma per il 2019 di circa 30 Fiere del Disco da Nord a Sud, con tante novità. Continuano le Fiere del Disco di Ernyaldisko con il tour estivo in Sicilia: ultima tappa a Catania il 9 giugno 2019 presso l'Hotel Mercure Excelsior dalle 10:00 alle 21:00 ad ingresso gratuito. Qui il pubblico troverà circa 50 espositori provenienti da tutta Italia i quali porteranno: dischi in vinile di ogni genere (rock, progressive, musica italiana, elettronica, classica etc.) sia acquistabili a pochissimo che vere e propriè rarità per collezionisti, ci sarà anche spazio per i CD, soprattutto legati al filone Metal, e non mancheranno gadget, memorabilia, poster e DVD. Sarà possibile acquistare o scambiare con gli espositori, creando ancora di più un'atmosfera molto lontana dai grandi nomi della grande distribuzione dove il concetto di "scelgo il vinile e pago in cassa" è sempre più quotato perchè i rapporti costi/tempo risultano più vantaggiosi. Alla Fiera del Disco non funziona così. Ognuno si prende il proprio tempo per scorrere scatola dopo scatola, titolo dopo titolo, magari intraprendendo anche discorsi con gli espositori sulla storia di un determinato disco o artista o genere. Perchè il vintage è questo: allontanarsi dai ritmi frenetici degli anni post 2000 e prendersi un po' di tempo per fare una scelta, senza venire giudicati da nessuno. Dalla Fiera del Disco si torna a casa non solo più appesantiti dalle buste contenenti i dischi, ma anche con un bagaglio interiore di conoscenze ed amicizie in più. Questo e molto altro vi aspetta a Catania il 9 giugno 2019. Siete curiosi di entrare in questo mondo sonoro? La Fiera del Disco di Catania vi aspetta. Info e contatti: Ernyaldisko - Genova, Via Galata 106r - www.ernyaldisko.com Ingresso: libero Segui l'evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/298703641066004/ Link sito Fiera del Disco di Catania http://www.ernyaldisko.com/2018/04/fiera-del-disco-catania/