Fiera dello Jonio ad Acireale

Dal 30 Agosto al 9 Settembre 2019 - Centro Storico di Acireale (Catania). La Fiera dello Jonio, è una delle più antiche e prestigiose iniziative espositive siciliane. L'edizione moderna nasce nei primi anni del secolo scorso, dalla tradizionale “Fiera Franca”, che sin dal '300 costituiva il mezzo di circolazione dei prodotti del territorio dell'Etna con il sistema del baratto. Da qualche anno, tornata ad essere organizzata dall'ente comunale, è stata portata in centro storico all'interno di una meravigliosa cornice barocca, ospitando in Corso Umberto l'agroalimentare di qualità - biologico, IGP - mentre in Piazza Duomo e via Ruggero Settimo l'artigianato dell'Isola dove si potrà ammirare il meglio delle opere di ingegno: pietra lavica, marmi, ferro battuto, legno, ceramiche; queste sono solo alcuni dei principali materiali utilizzati. La novità della nuova edizione della Fiera dello Jonio, è la zona Estemporanea all’interno del Largo Giovanni XXIII dove artigiani esibiranno le proprie capacità svolgendo i propri tipici mestieri. Antichi mestieri e moderni artigiani si confrontano in estemporanee, ricongiungendo Acireale con la sua storica tradizione di città d'arte e di cultura.