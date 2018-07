Fiera di Pedara

"12^ Ed. FIERA ESTIVA PEDARA 2018" dal 6 al 22 Luglio 2018 - Piazza Don Bosco, Pedara (CT). Orario: dalle 18,00 all'1,00. Per Info: pagina facebook "Fiera Estiva Pedara". Dopo il successo delle scorse edizioni ritorna la XII Edizione della Fiera Estiva a Pedara (CT) 6 / 22 luglio 2018. Un mix di Prodotti Tipici, Gastronomia, Aziende, Artigianato, tutto per la casa ed il tempo libero. Non mancheranno serate di cabaret, musica, concorsi di bellezza e ospiti d'eccezione. La manifestazione si svolge nella splendida Piazza Don Bosco, ARTIGIANATO • PRODOTTI TIPICI • GASTRONOMIA tutti i giorni dalle 18:00 al'1:00.

Il paese di Pedara è situato alle falde dell'Etna, fra i comuni di Trecastagni e Nicolosi in provincia di Catania. Il suo nome deriva da un'antica ara dedicata a Giove (etimologicamente "ai piedi dell'ara") da cui oggi prende il nome la sua strada principale. Durante la stagione estiva è luogo di villeggiatura per il clima più fresco dovuto alla quota altimetrica. Nella parte più a nord si trova il Bosco della Tardaria, ampia estensione di flora montana con essenze arboree alpine.