Fil Fest, a Catania la quarta edizione del Festival della felicità interna lorda

Domani alle ore 10 da Zo Centro Culture Contemporanee, a Catania, verrà presentata e si aprirà ufficialmente la quarta edizione del FIL Fest, Festival della Felicità Interna Lorda. Il Festival quest’anno ha come focus il “Tempo”, un bene immateriale la cui disponibilità e la cui capacità di gestione possono determinare diversi gradi di felicità nella vita dei singoli e della collettività. Un tema ampio, che sarà affrontato in varie declinazioni nel corso di incontri, dibattiti, laboratori e spettacoli che coinvolgono la città e la collettività con una serie di iniziative dal basso. Il FIL Fest 2018 durerà quattro giorni e si svolgerà in diverse sedi in città: giovedì 29 novembre da Zo Centro Culture Contemporanee, il 30 novembre e il 1° dicembre tutti gli appuntamenti avranno luogo alla Città della Scienza dell’Università di Catania, il 2 dicembre il FIL Fest si concluderà all’ex Monastero dei Benedettini. Come in ogni edizione, anche il FILFest 2018 ha la sua figura ispiratrice. Dopo Adriano Olivetti (2013), Danilo Dolci (2014) e Maria Montessori (2016), nel 2018 la “madrina” ispiratrice del FILFest è Margherità Hack, l’astrofisica della quale il FILFest ha sposato l’approccio all’esistenza, nonché co-autrice del libro “L’idea del tempo” con Pippo Battaglia e Rosolino Buccheri. Proprio Buccheri, dirigente di ricerca del CNR in Astrofisica e Fisica Cosmica e già professore all’Università di Palermo di Istituzioni di Fisica Nucleare e di Storia del Pensiero Scientifico, sarà uno degli ospiti alla tavola rotonda L’idea del Tempo che aprirà il FIL Fest domani mattina alle ore 11,00 da Zo.

Parteciperanno anche Emanuele Coco, Andrea Orlando e Giulia Piccione. Il programma di domani, alle 15,30 sempre da Zo, prevede inoltre il panel promosso dal progetto ENISIE, "Intelligenza collettiva per l'impresa sociale" che vedrà confrontarsi in modalità partecipativa i rappresentanti di alcune imprese sociali: Paola Martellone di Banca del Tempo di Catania, Anna Rita Guarducci di Café Repair Perugia, Nicola Pili di Food Coop Cagliari e Sara Capuzzo di E’ Nostra, la Coop. gestione Energia rinnovabile, Vincenzo Vacante di Progetto FI.CO.s. Alle 17,30 dello stesso giorno, Maurizio Pallante, scrittore e fondatore del Movimento per la Decrescita Felice, è tra i protagonisti del panel Il Tempo ripensato nell’impresa sociale, un momento di confronto e scambio tra il mondo dell’impresa e quello dell’accademia e della ricerca. Il panel è promosso dal programma FAB MOVE, finanziato dal Programma Europeo RISE "Marie Curie". Alle 17,30, stavolta nell'Aula 21 marzo di Palazzo Pedagaggi (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali), si terrà la presentazione del libro di Bernardino Palumbo “Lo strabismo della Dea”: ripensare il tempo nel campo accademico tra ricerca, passioni e poteri. Dialogano con l’autore Pietro Clemente e Pietro Saitta. Modera Mara Benadusi.

Tornando da Zo, alle 19,30 ci sarà un aperitivo di networking, prima di chiudere il programma della giornata con lo spettacolo Lezione sulla Mafia di Giuseppe Fava, a cura dell’Orchestra di MusicaInsieme a Librino con la collaborazione della Fondazione Fava, interpretato da Roberto Disma. Un momento di condivisione di Tempo e valori. L'ingresso è a offerta libera e l'incasso della serata servirà al potenziamento del Progetto “Musica insieme a Librino” e all’acquisto di strumenti musicali per i bambini. Prima dell'inizio dello spettacolo ci sarà la presentazione del Progetto Le Voci di Librino che vede coinvolti RadioLab, partner del FIL FEST, e Impact Hub Siracusa.Il programma è ricco di appuntamenti ed è interamente consultabile sul sito del FIL Fest: http://www.filfest.org/. Il FILFest è realizzato anche grazie al contributo dei Main Partner Enisie, Fab Move - entrambi progetti sostenuti con il contributo della Commissione europea, rispettivamente con il Programma RISE Marie Curie e con il programma Interreg Italia-Malta - nonché Four Points by Sheraton Catania.

A dare il proprio patrocinio sono INAF, Università degli Studi di Catania, Dipartimento Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Scienze Umanistiche e il Comune di Catania. Partner del festival sono anche COOP – Alleanza 3.0, Confcooperative Sicilia – Sede territoriale di Siracusa, Le Galline Felici, Italia Che Cambia, Le Voci di Librino, RadioLab, Libreria Vicolo Stretto, A Fera Bio, MusicaInsieme a Librino, Open – Creative Work Space, Zo – Centro culture contemporanee, Opera Nazionale Montessori, Kids Trip, Fusion Pilates & Yoga, Villaggio Maori Edizioni, Rifiuti Zero Sicilia, Rifiuti Zero Umbria, Orchestra e Coro infantile Quattrocanti Palermo, Manitese, Fieri, Pranic Energy Sicilia. E ancora, Banca del Tempo Catania, Banca del Tempo Termini Imerese, Scuola Popolare Sambazita, Microfinanza.it, É Nostra, FI.CO.s., FoodCoop Cagliari, Goworkinsicily, Life in sintropy, Mediperlab, Officine Culturali, Permacultura Sicilia, Casa dei Bambini Maria Montessori, Notti di Zucchero.