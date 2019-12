Spettacolo 'Filippo Mancuso e Don Lollò'

A grande richiesta, il 21 e 22 dicembre al Teatro Brancati due date per la pièce che vede insieme Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina. Equivoci, ironia vernacolare e commistione di generi. Sono questi gli ingredienti alla base del successo strepitoso di Filippo Mancuso e Don Lollò che, scritta ad hoc da Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale per la premiata coppia del teatro italiano Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina, torna sabato 21 (ore 21) e domenica 22 dicembre (ore 17.30) al Teatro Brancati di Catania per due repliche fuori abbonamento nell’ambito della Stagione del Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale. La commedia di situazione, prodotta dal Teatro della Città, è uno spin-off dello spettacolo La concessione del telefono e sancisce il ritorno insieme sulle scene, dopo 10 anni, dei due grandi attori catanesi, da sempre beniamini del pubblico di ogni età. Un testo brillante che asseconda la naturale verve comica dei due attori, grandissimi da soli, insuperabili in coppia. Al loro fianco, i bravissimi Margherita Mignemi, Riccardo Maria Tarci, Franz Cantalupo e i giovani Lorenza Denaro e Luciano Fioretto. Le scene sono dello stesso Dipasquale, i costumi delle Sorelle Rinaldi, le musiche del maestro Matteo Musumeci.