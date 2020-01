Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio alle ore 17:30 (unica recita) la “Compagnia Teatrale Jonica” di Riposto (CT), andrà in scena al Cine Teatro Garibaldi di Giarre (CT) per il suo terzo appuntamento stagionale, con lo spettacolo “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo, per la regia di Pietro Redi. Filumena Marturano, scritta nel 1946 da Eduardo De Filippo, e concepita appositamente per l’interpretazione della sorella, Titina, fra tutti i capolavori composti dal drammaturgo napoletano è la commedia tra le più apprezzate al mondo.

La trama, così come la commedia, è molto nota, infatti è Filumena a far la parte del leone e non a caso è il primo vero grande ruolo femminile nel teatro moderno, ma è il personaggio di Domenico a intraprendere un viaggio dentro Filumena e dentro se stesso. In “Filumena Marturano” Eduardo racconta la storia di Filumena, ma soprattutto quella di Domenico Soriano. Perché è lui che cresce e che cambia, nei pochi mesi in cui si svolge l’azione. Lei resta com’era: la stessa donna forte, intelligente e coraggiosa che è sempre stata. Come un ring: da una parte Filumena Marturano, ex prostituta e fedele compagna di tutta una vita; la rabbia, il rancore, la determinazione, ma anche la dolcezza e l’appassionata – e segreta – affettività materna. Un carattere di ferro, una gestualità perfetta e una sicurezza che rendono unica la sua interpretazione.

Dall’altra Domenico Soriano, rampollo borghese con la passione per i cavalli e le donne. Furente, ha la legge dalla sua e annulla il matrimonio; non è sufficiente, però, per mettere al tappeto Filumena Marturano. Un Mimì acuto, caustico, penetrante, abilissimo a rappresentarne la profonda metamorfosi, passando dalla rabbiosa spavalderia del primo atto alla dubbiosa afflizione dell’ultimo, che sfocerà in una volutamente enfatizzata commozione quando si sentirà chiamare, per la prima volta nella sua vita, “papà”.

Con: Veronica Scandurra, Giuseppe Cultrera, Pippo Lo Cicero, Liliana Bonomi, Elvira Piacenti, Angela Giammuso, Salvo Di Franca, Marco Silvestro, Salvo De Luca, Giovanni Spada, Cettina Calabrò. Biglietto d’ingresso 15 euro.