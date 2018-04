'Finding Dolphins - Alla ricerca dei delfini'

Escursione in gommone di 2h30m nel Golfo di Catania, per avvistare i delfini in libertà, guidati da cetologi locali con esperienza pluriennale. L'esperienza è adatta a partecipanti di ogni età e/o con disabilità.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE. Noleggio gommone 7.20 m. Carburante. Copertura assicurativa. Skipper e biologo marino a bordo. Briefing informativo sui cetacei e l’area monitorata. Utilizzo binocoli e schede di riconoscimento cetacei.

PREZZI. Bambini 0-3 anni gratis, 4-8 anni 30 €, 9+ e adulti 40 €. Sono previsti sconti per famiglie numerose e/o con persone diversamente abili. I tour partono ogni giorno, su prenotazione, al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti paganti, fino ad un massimo di 10. Se non viene raggiunto il numero minimo di passeggeri, è possibile unirsi ad altri gruppi, oppure, partecipare pagando le quote mancanti.

CONTATTI. Lingua italiana - Tel. +39 338 407 35 46 (raggiungibile anche su WhatsApp). Lingue inglese e francese - Tel. +39 349 361 80 52 (raggiungibile anche su WhatsApp, Telegram e Viber). E-mail marecampct@gmail.com. Pagina Facebook https://www.facebook.com/marecamp/.