Finissage mostra "Oltre" di Salvatore Piluso presso Museo diocesano di Caltagirone

Domenica 5 luglio, alle ore 18.30, presso il Museo Diocesano di Caltagirone si terrà un evento dal sapore intimo e sempre appassionato in occasione del fine mostra di Salvatore Piluso. Alla fine di una stagione inedita, dove pure l'arte ha subto la solitudine delle sale chiuse e buie, c'è il bisogno di riappropriarci dei nostri spazi culturali e sociali: "Oltre" di Salvatore Piluso è il luogo emotivo, lo spazio collettivo e geografico in cui ritrovarsi per un finissage denso di spunti, testimonianze, racconti e scambi multidisciplinari, nel rispetto delle norme di protezione anti Covid-19. Interverrà la curatrice della mostra Federica Alba Di Raimon, che dichiara: "La fotografia di Salvatore Piluso, dopo le capillari e recenti esperienze allestite nella sua giovanile Bologna, possiede il magnetismo della Geografia e la deflagrazione della Storia: attraverso il suo obiettivo ci restituisce la misura della Contemporaneità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.