Fiocchi di Natale a Sant'Agata Li Battiati

Dopo il successo della scorsa edizione, torna: “Fiocchi di Natale”, il Mercatino natalizio di Sant’Agata Li Battiati. Dal 18 al 22 dicembre la mostra mercato dell’artigianato e dell’enogastronomia locale vi aspetta nel pieno spirito natalizio in una cornice di casette in legno in stile mercatini del Nord Europa. L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 19 alle ore 16.30 con il taglio del nastro da parte del Sindaco Marco Rubino e con l’esibizione del coro della scuola media “M. Pluchinotta” di S.A. li battiati.

Il programma prevede un weekend ricco di attività ludico educative per bambini ed intrattenimento adulti con spettacoli in piazza, musiche natalizie, dolciumi ed il classico zampognaro. La manifestazione, che si svolgerà ininterrottamente dalle 10.00 alle 23.00, per 5 giorni consecutivi, si concluderà con un’estrazione di beneficienza a favore di due associazioni: la banca del tempo e l’associazione Abbraccio, con premi messi in palio dagli esercenti locali e dai titolari degli stand che esporranno i propri lavori durante la manifestazione. Vi invitiamo a venire numerosi in quanto, valorizzare le attività e l’artigianato locale è un modo per accendere i riflettori su tante piccole realtà che vengono create con passione e che permettono di ricevere un regalo unico ed irripetibile.