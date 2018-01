Firma copie romanzo "Chilometro 9"

La scrittrice Giusi Russo incontra i lettori e firma le copie del suo romanzo "Chilometro 9", vincitore del Premio Letterario Internazionale Mario Luzi, finalista Premio nazionale "Un libro per il cinema", Menzione al merito Premio Internazionale Salvatore Quasimodo. "Una storia delicata ed entusiasmante, in filigrana e trasparenza, a ritroso nel rosario dei propri ricordi o in quelli tramandati. E ogno evento, ciascuna storia, rievocata tra le più risalenti e nebulose, è memoriale e tracciato, luogo di origine e ritrovo di sé...".



