Food for world - Apericena della Solidarietà

Arte, musica e cucina a sostegno dei bambini bisognosi. Sono destinati al Centro di Recupero Nutrizionale in Guatemala i fondi che saranno raccolti in occasione dell’Apericena della Solidarietà, organizzato dall’Associazione Nutrizionisti senza Frontiere Comitato Sicilia, nell’ambito del progetto Alegria, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione. La cena di sensibilizzazione con raccolta fondi si svolgerà mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 21, alla Masseria Carminello di via Carminello 21, Valverde. Il Progetto Alegria in Guatemala è rivolto a bambini con malnutrizione severa. “Servono fondi costanti e quotidiani perché abbiamo un centro di ricovero che accoglie sia bambini sia le mamme che li accompagnano e mangiano con loro. Costantemente abbiamo bisogno di fornire loro cibo, cure mediche e integratori alimentari” spiega Fabrizia Minciullo referente del comitato regionale Sicilia. Partner in Guatemala dell’associazione, che opera in Italia con una sede nazionale a Jesi (An) e 12 comitati operativi regionali, è la Ciudad de la Felicidad. “Accolgono circa 100 bambini che sono stati tolti per qualche motivo alle loro famiglie oltre a bambini di strada, orfani. – aggiunge la referente siciliana - Dentro la Ciudad de la Felicidad si trova il nostro centro “CRN - Centro di Recupero Nutrizionale” che a sua volta si trova all’interno della clinica San Lazzaro di Betania dove ci sono medici di riferimento sempre presenti per dare sostegno quando i nostri volontari non sono presenti”. Durante l’Apericena della Solidarietà si esibiranno la comica Loredana Scalìa e il cantante Giuseppe Cannavò. Il dessert è affidato al cooking show gestito da Gabriella Comis, titolare di C&G. “Tutti gli artisti presenti – spiegano Antonio Rosano e Giovanni Samperi, titolari di Masseria Carminello – interverranno, con la loro arte, per sostenere una giusta causa. Anche noi abbiamo voluto dare un contributo concreto a sostegno di bambini meno fortunati. La buona nutrizione è alla base di una buona salute, specie se si tratta di bambini”. L’Associazione Nutrizionisti senza Frontiere è nata, a livello nazionale, 5 anni fa. Opera sul territorio italiano proponendo eventi specifici utili sia per la raccolta fondi sia per far conoscere attività, obiettivi e mission dell’associazione. Gli eventi annuali sono 4: a Febbraio “Open day nelle Università”, a Giugno “Aperitivi senza frontiere”, ad Ottobre “Food for World”, a Dicembre “Eventi natalizi”. Attorno al comitato siciliano gravitano circa 15 volontari.