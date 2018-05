'Food Art and Star' al Sisal Wincity

Gli ingredienti sono semplici e gustosi: arte, cibo, bellezza e divertimento. La tappa catanese di Food Art and Star, in programma alla Sisal Wincity di piazza Trento 12, per il 10 maggio alle ore 20:00, mette insieme le più grandi forme di espressione dell’uomo e vede protagonisti due ospiti d’eccezione: lo chef stellato marchigiano, romano d’adozione, Angelo Troiani, e la sicilianissima Costanza Caracciolo, la showgirl che dal 2008 al 2012 ha calcato i palchi di Striscia la Notizia.

Un’accoppiata a dir poco scintillante, per una serata glamour in cui i riflettori si accenderanno prima su Angelo Troiani che ha ottenuto numerosi riconoscimenti nella sua carriera: dopo avere lavorato, in giovanissima età, in due ristoranti che hanno ottenuto 2 stelle Michelin (Le Jardin e a Il Tringali), nel 1993 ottiene la sua prima stella per “Il Convivio Troiani”, ristorante punto di riferimento della ristorazione capitolina di qualità che gestisce con i fratelli, Massimo e Giuseppe, dal 1990; nel 2008 ottiene un’altra stella per “Acquolina Hostaria”, che apre nel 2005 sempre nella Capitale.

Nel corso della serata, la “prima” di Food Art and Star, Troiani, sarà protagonista ai fornelli, con uno show cooking molto particolare che lo vedrà impegnato a cucinare “live” uno strepitoso piatto che Fabio Consoli, illustratore catanese, dipingerà su una t-shirt. Sarà proprio la Caracciolo, madrina e conduttrice della serata, ad autografare la maglietta e a sorteggiarla tra i partecipanti all’evento e proprio lei, in attesa di arrivare ai piedi dell’Etna, afferma entusiasta: “Sono proprio contenta che la prima tappa di questi eventi sia proprio in Sicilia. È la mia casa e riuscirà a darmi la giusta carica per affrontare le tappe successive”.

L’appuntamento è dunque imperdibile, per gli appassionati di arte, cibo e del mondo dello spettacolo. A quanti parteciperanno verrà offerto un drink di benvenuto e la possibilità di assaggiare dei fantastici “stuzzichini stellati” preparati da chef Troiani.