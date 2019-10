Nato in Giappone, lo Shinrin-Yoku viene introdotto per venire incontro alle esigenze di curare e trattare le persone attraverso la natura da un lato e dall'altro per proteggere le foreste. Cosi, incoraggiate a visitarle per migliorare la propria salute, le persone furono incentivate anche a prendersene cura. Gli scienziati giapponesi, successivamente hanno provato che, camminare in un bosco fa bene al corpo ed alla mente: abbassa i livelli di stress, rinforza il sistema immunitario, diminuisce i ritmi cardiaci, abbassa i livelli di zucchero nel sangue allontana gli stati depressivi della mente.La Mindfulness è la capacità di prestare attenzione al momento presente in modo intenzionale e non giudicante; attraverso la sua applicazione è possibile coltivare una consapevolezza attenta e gentile.

Praticare quindi la Mindfulness in un contesto naturale ci aiuta a sganciarci dai contesti quotidiani ed a ritagliarci un momento di pausa e ristoro per il nostro corpo e la nostra mente. Nasce cosi il programma di Forest Therapy - Mindfulness (percorsi di salute).

All'interno del programma verrà anche inserito Forest Therapy e Mindfulness per bambini (6-12 anni), in cui il bambino viene accompagnato a sviluppare e rafforzare la propria capacità di prestare attenzione alla propria esperienza interna ed esterna, con curiosità e gentilezza, grazie a ritmi lenti, spazi aperti, suoni, luci e profumi naturali, leggeri ed armoniosi. Tutte le attività sono calibrate sullo sviluppo psicofisico del bambino e sono alternate da momenti di gioco educativo e relazionale, guidati da esperti professionisti.