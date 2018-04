Francesca Michielin LIVE a Zafferana

La programmazione musicale di Etna in Scena aggiunge un altro grande nome al prestigioso cast di quest’anno: il palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino si prepara ad accogliere l’atteso ritorno dal vivo di FRANCESCA MICHIELIN (sabato 28 luglio, ore 21.30): dopo aver conquistato i principali club di tutta Italia passando per sold out e raddoppi, sarà protagonista delle line up dei più importanti festival musicali.

Gradinata non numerata € 28,50. Gradinata Numerata €33,50. Poltronissima Centrale €38,50. I biglietti saranno disponibili a partire da mercoledì 18 aprile in tutte le prevendite autorizzate dei Circuiti: Box Office Sicilia (tel. 0957225340 – 091335566) e Ticketone (www.ticketone.it)online saranno disponibili su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.

Per ogni biglietto venduto saranno devoluti 0,50 centesimi in beneficenza, per l’acquisto di beni di prima necessità a sostegno dei più bisognosi. Per i residenti e i turisti che soggiorneranno nelle strutture alberghiere di Zafferana verrà applicato uno sconto del 10% sul biglietto acquistato.