CATANIA per AIRC - Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, duo collaudato del jazz contemporaneo, saranno i protagonisti di “Catania per AIRC”, uno straordinario concerto in programma il #10novembre, ore 20, al Teatro Massimo Bellini di Catania. L’evento è organizzato dalla Delegazione AIRC Catania per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica in Sicilia. Alla raccolta fondi di “Catania per AIRC” partecipa anche l’Ame (Associazione Musicale Etnea) che destinerà ad AIRC l'intero incasso della serata tra biglietti e quota abbonamenti.

Partner dell’evento è Fideuram, la private bank del gruppo Intesa-San Paolo che, focalizzata per sua mission sulla ricerca dell’eccellenza e la determinazione nell’affrontare nuove sfide, condivide con AIRC i valori fondanti del sostegno alla ricerca scientifica per sconfiggere il cancro. Per il concerto “Catania per AIRC. Fresu e di Bonaventura al Bellini” biglietti da 15/25/35 euro (più diritti di prevendita: 2€ per platea e palchi; 1.50€ per galleria) nel circuito Boxoffice Sicilia Srl. Info 095.506848, cell. 3331879440 – 3492411995 – 3389224603, email del.catania@airc.it. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.