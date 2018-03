Friday Famous al MA Catania

Venerdì 30 marzo 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al MA Catania con la serata dal titolo 'Friday Famous'. Filippo Nardi torna al Ma e lo fa ancora una volta nelle vesti di “Uncle Dog”, il suo alter ego musicale che di notte veste i panni di dj e produttore di musica house a livello internazionale e di giorno ricopre le vesti di personaggio televisivo. L’ex inquilino della Casa del Grande Fratello, fresco naufrago dell’Isola dei Famosi 2018, ha iniziato a fare il dj nella Londra degli anni ‘80 (la sua prima produzione musicale, anno 1988, porta la firma della Virgin Recods) e poi ha proseguito la carriera come producer.

Arrivano da Palermo, invece, gli Swingrowers, una delle band di elettro swing più quotate a livello internazionale. La band è formata da Roberto Costa (Producer, Programmer, Dj), Loredana Grimaudo (singer, writer); Alessio Costagliola (guitarist) e Ciro Pusateri (saxophonist, clarinetist) e noti nel mondo (sono reduci da tour in tutta Europa, USA e Canada, Russia, India) per il loro mix tra jazz, swing manouche e dance/electro. Ticket € 5 fino alle 24.00 oltre € 10,00 (in lista) .