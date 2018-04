'Frullato di mondo' al Teatro Coppola

Squonk! Piccoli al Teatro Coppola è lieta di presentare il sesto ed ultimo appuntamento. Il cuore pulsante dell'intera rassegna sta tutto qui, in questo laboratorio creativo dalla durata di tre pomeriggi a cura di Città Sommerse Teatro e dell'illustratore Angelo Licciardello. “Frullato di mondo” altro non è che la creazione di un gioco collettivo, un percorso che porterà i bambini alla scoperta di quel che già possiedono, ovvero gli strumenti per decodificare e interpretare il mondo e le sue componenti strutturali, servendosi della leggerezza e della fantasia declinata in tutte le sue più svariate e personali forme.

Per questo motivo, la scelta di mettere in campo degli strumenti, che comprendono il racconto, il disegno e il movimento, in un processo che conduca i piccoli partecipanti a porsi delle domande e a porle ai propri compagni: qual è l’origine del mondo? Da quali creature e luoghi è composto? Cosa succede se due mondi si incontrano?Questi interrogativi saranno il pretesto per realizzare la mappa di un universo creativo e variopinto abitato dalle parole, dai gesti e dai segni di un popolo bambino che va oltre i linguaggi del teatro e dell’arte, e che non ha bisogno neanche di porsi problemi a riguardo.

Venerdì 4 maggio e Sabato 5 maggio dalle ore 16:00 alle ore 19.00. Domenica 6 maggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Età consigliata: dai 5 agli 11 anni. Iscrizione obbligatoria / Posti limitati. Per info e prenotazioni: 349 52 26 504 - 346 98 55 024 oppure scriveteci a teatrocoppola.teatrodeibambini@gmail.com.