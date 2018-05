Fuori Aula 2018

Guarda il mondo da un altro punto di vista. Aiutaci a cambiarlo come i tanti volontari universitari Emergency, promuovendo la cultura della pace. Con ‘Fuori Aula’ EMERGENCY vuole proprio offrire ai ragazzi un altro punto di vista, quello dei medici e degli infermieri, i quali ogni giorno, negli ospedali, centri sanitari, poliambulatori e centri di riabilitazione lavorano seguendo un principio molto semplice: che il diritto alla cura sia un diritto di tutti, nessuno escluso.

I ragazzi del Gruppo Emergency Catania saranno all'Ostello martedì 8 Maggio dalle ore 20:00 per #LiveForLifE un concerto in cui si esibiranno:A Lemon, Rough Enough, Caleido. Inoltre, tra le esibizione dei gruppi, Roberta Rivolo leggerà brani tratti da "Pappagalli Verdi" di Gino Strada. Parte del costo delle birre e dei cocktail inseriti nella drink list della serata creata ad hoc dai barman del locale verranno devoluti ai progetti in Afghanistan di Emergency.