Presentazione del libro 'Il gallo canta alle sei'

Venerdì 25 maggio 2018, a partire dalle ore 19.30, presso la Libreria Vicolo Stretto, appuntamento con la presentazione del libro di Caterina La Rosa 'Il gallo canta alle sei'. Caterina La Rosa La Rocca è docente di Lingua e Letteratura Inglese presso il Liceo Regina Elena di Acireale. Responsabile per diversi anni del Circolo di Lettura “Cocktail di parole”, ha collaborato come responsabile culturale con il Circolo “Penelope” di Acicastello.

Nel 2010 ha organizzato il concorso letterario per le scuole “Una storia fantastica”. Finalista in diversi premi letterari, ha partecipato per anni a corsi e stage di scrittura creativa. Attrice presso il laboratorio teatrale diretto da Nicola Costa, ha collaborato con Simona Lo Iacono alla regia della rappresentazione teatrale de Le Streghe di Lenzavacche. I suoi racconti sono presenti in numerose antologie. Ha pubblicato i romanzi L’ultima vestale (2010) e Il segreto del cielo (2015). Accompagna l'autrice Elvira Seminara.