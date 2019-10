GARAGE SALE BY POPUPMARKETSICILY 26 Ottobre > 3 Novembre 2019 | 9.30 - 21.00 no stop al Centro Sicilia. L’autunno in casa Pop Up Market Sicily è pieno di novità super cool. Una di queste è: Garage Sale 4 Centro Sicilia. Un’esperienza nuova di shopping ed intrattenimento firmata Pop Up Market Sicily, grazie al quale il centro commerciale diventa più “empatico” coinvolgendo il pubblico, evitando così lo shopping mordi e fuggi e creando così l’occasione per una situazione felice e spensierata. Si dice che lo shopping metta parecchio di buon umore, quindi questa è la situazione perfetta. Creatività, arte, musica, vintage, area kids.