Garden in movies&ShortFilmFest 2018

Sotto il segno del Garden Festival, evento internazionale di garden design presentato lo scorso anno a Radicepura, torna quest’estate la rassegna cinematografica Garden-in-Movies, dedicata al cinema e al giardino, e torna con una novità: il Garden-in-Movies/ShortFilmFest, la prima edizione del concorso internazionale per cortometraggi a tema.

In linea con con lo spirito del Festival Internazionale del Paesaggio Radicepura Garden Festival, il concorso Garden-in-Movies/ShortFilmFest vuole individuare nuovi talenti e porsi come cassa di risonanza per la divulgazione delle loro opere. Ticket 10€ intero - 7€ Studenti - 24€ abbonamento alle 3 serate. Per acquistare i biglietti clicca sul seguente link.