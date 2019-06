Gazzelle, per la prima volta live a Villa Bellini il nuovo singolo “Polynesia”

Sarà il pubblico siciliano ad ascoltare per la prima volta dal vivo “Polynesia”, il nuovo singolo di Gazzelle, rilasciato alle radio ed in streaming venerdì scorso. Il cantautore romano sarà a Villa Bellini di Catania il 29 giugno con il suo “Punk Tour - Estate ’19”. La tranche estiva del “Punk Tour” arriva dopo le date invernali nei club di tutto il Paese. Gazzelle, infatti, è reduce da numerosi sold out, inaugurati con i live al Mediolanum Forum di Milano (1 marzo) e al Palazzo dello Sport di Roma (3 marzo). Recentemente, l’artista ha partecipato ai Seat Music Awards 2019 all’Arena di Verona, dove è stato insignito del premio per il live. Gazzelle, all’anagrafe Flavio Pardini, è il giovane cantautore romano, tra i nomi di punta del panorama musicale italiano contemporaneo. Caratterizzate da un sound ricercato e da arrangiamenti minimal, le sue canzoni contano milioni di ascolti (i singoli “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così” e “Sopra” sono stati certificati oro da Fimi/GfK Italia, “Non sei tu” è disco di platino) e il suo primo tour, terminato a dicembre 2018 con tre date a Roma e Milano, ha visto andare sold out oltre 90 date. I biglietti per il live del 29 giugno alla Villa Bellini di Catania sono ancora disponibili nei circuiti ticketone e Sicilia Ticket: posto unico in piedi € 28,75. Infoline: 0957167186.