Generazione Disagio al 'We Tribe'

DOPODICHÉ STASERA MI BUTTO di Generazione Disagio ANTEPRIMA A CATANIA a We Tribe. Lo sappiamo che la vita è dura, che c'è crisi, che c'è lo spread. E allora? Dopodichè? Cosa vogliamo fare? Un nuovo partito che entra in Parlamento?!? La rivoluzione? Morire per difendere un albero? No! E allora cosa ci rimane? Il suicidio? Si! Ma per ridere. Gioca anche tu a Dopodiché: riversa i tuoi problemi su un personaggio del gioco e portalo al suicidio. I tuoi problemi moriranno con lui. Dopodiché: l'emozione di vincere, perdendo la vita!" Sul palco quattro profeti del Disagio-Pensiero addestrano gli astanti alla loro dottrina: arrendersi al Disagio, accettarlo e coltivarlo. Una scanzonata, irriverente, grottesca partita al gioco dell'oca. Sul palco un dottorando, un precario e uno stagista, guidati da un cinico presentatore e supportati dal pubblico in sala, i giocatori dovranno avanzare sul tabellone per accumulare Disagio, destreggiandosi tra prove collettive, prove individuali e caselle "imprevisti”.

Obiettivo: la casella finale del Suicidio! “Sappiamo chi sei. Tu sei un disagiato. Lo sai tu e lo sappiamo anche noi. Sappiamo quante energie sprechi per non farlo vedere. Fratello disagiato, basta. Il disagio non è un ostacolo sulla strada, il disagio è la strada. Non cercare di apparire migliore. Accettati come sei: pigro, inetto, inconcludente, dispersivo, vile. Noi ti vogliamo bene così. stringi la mano che ti porgiamo. Il futuro è nostro. Grandi giorni di festa si avvicinano”. Di e con: Enrico Pittaluga, Luca Mammoli, Graziano Sirressi, Andrea Panigatti, Riccardo Pippa, luci Max Klein, disegni Duccio Mantellassi, produzione Proxima Res. BIGLIETTI 10 € (acquisto e ritiro entro il giorno precedente lo spettacolo), 15 € (acquisto e ritiro entro mezz'ora prima dello spettacolo).