Incontro 'George Gershwin e le sue mille sfaccettature'

“George Gershwin e le sue mille sfaccettature” è un incontro che permetterà di scoprire o riscoprire uno degli artisti più importanti del XX secolo e sicuramente il più noto fra i compositori americani. Ferdinando D'Urso, specialista di musicologia afroamericana, traccerà la figura di George Gershwin nella sua poliedricità: non solo autore di musical di grande successo e di canzoni intramontabili ma anche compositore sinfonico (basti pensare alla sua Rhapsody in Blue) e addirittura operista. Il tutto sarà possibile non solo grazie alle parole di Ferdinando D'Urso ma anche alla splendida voce di Melita Lupo che ci trasporterà, con una serie di esempi dal vivo, negli anni dorati di Tin Pan Alley.