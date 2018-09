Nuova Acropoli Catania organizza la 6° edizione di “Germogli – un altro parco è possibile” per giorno 30 settembre, presso il parco Madre Teresa di Calcutta (via Eleonora D’Angiò). Nata nel 2013, l’incontro si propone di dare valore e vita alle aree verdi della nostra città. Grande l’entusiasmo dei volontari, che ogni anno offrono ai cittadini l’opportunità di sperimentare il parco non come un semplice luogo di passaggio bensì come un luogo di ritrovo e conoscenza dell’altro, animandolo con attività di ogni tipo.

L’appuntamento è dalle ore 16:30 con giochi per bambini, pulizia ecologica dell’area e lavori di creazione di posacenere, cestini e rastrelliere. Dalle ore 17:00 alle ore 18:30 si svolgeranno i laboratori di giardinaggio e di realizzazione di una casetta per uccelli. A seguire l'aperitivo filosofico dal titolo “Gentilezza, please!”, tenuta da Manuela Di Paola – presidente di Nuova Acropoli Catania. Al termine musica dal vivo a cura dell' Associazione Gravina Arte. Sarà un’occasione per vivere insieme un momento di festa all’insegna dell’amore per la natura, la condivisione reciproca e la riflessione interiore. Tutti i cittadini sono invitati in modo attivo. PER INFO: www.nuovaacropoli.it - 380 3305167 - catania@nuovaacropoli.it.