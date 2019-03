Giardino dei visionari at MA

Giardino Dei Visionari torna in Sicilia e riporta a casa gli Etna. Freschi della release in collaborazione con l’etichetta newyorkese “Crew Love" e pronti a partire per il Giappone, i due fratelli tornano alle pendici del vulcano che li ha cresciuti dopo aver girato il mondo, per raccontarvi i suoni delle giungla e dei club sotterranei visitati nelle grandi metropoli, e farvi ballare tutta la notte, come in un grande rituale magico, come una vera tribù. Appuntamento sabato 16 marzo al MA Catania a partire dalle ore 22.00.