Presso la Chiesa Immacolata Concezione dei Minoriti in Via G. Clemente 11, Catania 95124 (Subito dopo la salita di via di San Giuliano). Domenica 31 MAGGIO 2020 giornata di donazione del sangue 08,00 alle 11,00. Bisognerà rispettare le direttive governative in questa fase di emergenza.