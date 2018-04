Giornata mondiale del Libro - Tiziano Terzani

In occasione della Giornata Mondiale del Libro 2018 indetta dall’UNESCO, Nuova Acropoli propone per il 3° anno consecutivo una conferenza per promuovere la letteratura.

L’attività avrà luogo il 23 Aprile alle ore 18:00 presso la Feltrinelli e darà l’opportunità di fare un viaggio nel pensiero dell’autore che ha vissuto e descritto, sia in chiave filosofica che pragmatica, gli eventi degli ultimi decenni: Tiziano Terzani.

Si tratta di un rinomato giornalista, scrittore e per alcuni filosofo contemporaneo che nel corso della sua vita ha svolto innumerevoli viaggi, sia per motivi lavorativi in quanto corrispondente di guerra, sia per il fatto di essere un cosmopolita accanito. Uno dei suoi viaggi più celebri è quello alla ricerca di una guarigione per la sua malattia: il cancro.

Egli viaggiò in quasi tutto il mondo alla ricerca non di una cura, ma di ciò che egli chiamava una “guarigione dalla mortalità”.

Tutto ciò gli permise di acquisire una vasta conoscenza delle diverse culture presenti nel mondo e di poter formulare una propria riflessione riguardo a temi come: la guerra, la pace, la vita, la morte, l’amore, l’odio, la natura, la spiritualità e la società.