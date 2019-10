Giornata nazionale della psicologia - Giornate gratuite

In occasione della Giornata Nazionale della Psicologia, patrocinata dal Ministero della Salute, presso lo studio di Psicologia Dott.ssa Claudia Giusi Giuffrida, è possibile richiedere una consulenza gratuita dal 7 all'11 Ottobre. Tale iniziativa promossa dall'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, ha lo scopo di valorizzare e far conoscere maggiormente ai cittadini e alla comunità le potenzialità della Psicologia come scienza e come professione. È necessaria la prenotazione al 3495419858.