Presentazione del libro 'E Baboucar guidava la fila'

Mercoledì 28 novembre alle ore 20:30, presso Lettera 82, Piazza dell’Indirizzo 11/14, Catania Giovanni Dozzini presenta “E Baboucar guidava la fila”, minimum fax. Conduce Giuseppe Lorenti, letture di Odra Dek (Marco Sciotto), selezioni musicali Renato Judoboy Mancini. Ingresso gratuito. Migranti, clandestini, invasione, parole che, oggi, scatenano un oceano di voci, troppo spesso violente, demagogiche e volgari. Proprio in un momento così, con Catania che è stata teatro nei mesi scorsi di una vicenda violenta e surreale sul tema, Leggo. Presente indicativo. sceglie di presentare un romanzo che parla di immigrazione e lo vuole fare con l'intensità giusta, cercando attraverso i toni letterari di ragionare e capire il fenomeno e non di usarlo come un'arma.