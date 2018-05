Il Giro d’Italia fa tappa a Land con il Carovana Party

Catania si tinge di rosa. Fremono i pedali in attesa della partenza “italiana”, anzi siciliana, del Giro d’Italia. Dopo le tre tappe israeliane, infatti, la corsa in bici più bella del mondo partirà dalla città etnea per tre fantastiche tappe che attraverseranno l’Isola. In attesa dello start, martedì mattina - con la tappa Catania - Caltagirone - lunedì sera La Nuova Dogana ospiterà il Carovana Party, la festa ufficiale del Giro d’Italia che anticipa la corsa. Una grande festa che vedrà la partecipazione della stampa, italiana e straniera, che segue l’evento sportivo, delle squadre che si contenderanno maglia rosa e titolo, di amanti e simpatizzanti del Giro.

La carovana attraverserà la città lungo il percorso cittadino della corsa, per poi raggiungere il porto e dare il via ai festeggiamenti animati dal Live di Jack Jaselli e dal dj set Populous, offerti da Red Bull music. Insomma, un grandissimo evento per celebrare la manifestazione sportiva che da oltre cento anni, unisce il Paese, in una location d’eccezione: Land. Sarà infatti la nuova dogana, cerniera tra mare e città, a ospitare infatti l’imperdibile Carovana Party, organizzato con la collaborazione di ORGANICS by Red Bull, sponsor ufficiale del Giro d’Italia 2018.

L’appuntamento è per lunedì 7 maggio, a partire dalle 19,30, a Land. Ingresso Libero.