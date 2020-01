Venerdì 10 Gennaio si esibirà Giuseppe Finocchiaro trio · Giuseppe Finocchiaro, pianoforte · Carmelo Venuto, contrabbasso · Giuseppe Tringali, batteria. Sulla scia del pianismo Jazz contemporaneo è il progetto del pianista-compositore-didatta Giuseppe Finocchiaro che, da oltre 20 anni nella scena Jazzistica italiana con tre pubblicazioni da leader, accolte molto favorevolmente dalla critica specializzata internazionale, edite dalla Dodicilune Records, etichetta pluripremiata con la quale l’artista collabora già da diversi anni, propone composizioni originali intrise di atmosfere e colori proprie del Jazz più europeo e da incalzanti ritmi etnici ispirati dalla propria terra di origine, oltre che da interpretazioni originali di Standard Jazz. Un’evoluzione per il piano trio che trae ispirazione sia dall’elegante lirica evansiana che dalla originale eccleticità tayloriana.

Coadiuvato da due nuovi compagni di viaggio, Carmelo Venuto al contrabbasso e Beppe Tringale alla batteria, Finocchiaro cesella ogni nota all’interno di un quadro sonoro, dando vita ad un dialogo improvvisativo che risulta essere la vera attrazione del trio, anche per l’ascoltatore più disattento. Vi ricordiamo che per partecipare è necessario prenotare. Per info e prenotazioni scrivere alla seguente mail; centroculturalemonk@gmail.com.