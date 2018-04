Gran Galà di Beneficenza "Un palco all'Opera"

Si terrà domenica 22 Aprile 2018 alle ore 20 presso il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, l’annuale Gran Galà di beneficenza organizzato dalla FON.CA.NE.SA Onlus, al fine di unire all’indiscutibile fascino musicale dell’evento la presentazione delle più recenti attività della Fondazione nello scenario scientifico-sociale. Il concerto di gala sarà come sempre un momento di grande magia musicale e canora, ma soprattutto sarà l’occasione per raccogliere i fondi necessari per sostenere tutte le necessità delle strutture e dei loro ospiti.

L’Orchestra del Teatro Massimo Vincenzo Bellini sarà come di consueto, diretta dal M° Carmen Failla, che vi accompagnerà in uno splendido viaggio musicale nel mondo del grande repertorio lirico eseguendo i brani più celebri dagli immortali capolavori di maestri del melodramma come Bellini, Donizetti, Puccini, Rossini.

Per info biglietti contattare gli Uffici Amministrativi della Foncanesa Onlus ai seguenti numeri: 095/418779 - 347/ 3333262 mail: presidentefoncanesa@virgilio.it oppure presso Box Office Sicilia Via Giacomo Leopardi 95. Tel. 095/7225340.