Grande entusiasmo per la prima giornata di Etna Comics 2018

Partenza travolgente per l’ottava edizione di Etna Comics, che da ieri a domenica 3 giugno calamiterà l’attenzione di decine di migliaia di appassionati che varcheranno i cancelli del Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania. Padiglioni invasi dai visitatori già dal taglio del nastro di stamattina, avvenuto alla presenza del direttore Antonio Mannino e del Sindaco di Catania, Enzo Bianco. Grande entusiasmo per la conferenza d’apertura, che ha visto il maestro Tanino Liberatore, autore del Manifesto 2018, e Salvo Coniglione, curatore della quarta di copertina della brochure ufficiale del “Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop”, al fianco del direttivo della manifestazione.

Appassionati di comics in delirio in Area Firme e in Area Live, per lo sceneggiatore di fama mondiale, J.M. DeMatteis, passato alla storia grazie ai suoi capolavori per i più grandi colossi del fumetto statunitense e per il grande fumettista canadese Yanick Paquette.

Nel pomeriggio riflettori puntati su Francesco Montanari, noto a tutti come il “Libanese” di “Romanzo Criminale” e attore protagonista de “Il Cacciatore”, impegnato in un divertente incontro con i fan, durante il quale ha ricevuto un premio speciale dallo staff di Etna Comics. Applausi a scena aperta e tante risate con iSoldiSpicci, protagonisti dello spettacolo conclusivo della prima giornata in Area Palco.

Oggi ancora una grande giornata con tanti appuntamenti di altissimo livello, a partire dall’incontro delle 16:00 con “Le Iene” Andrea Agresti e Matteo Viviani, che terranno la conferenza “Iene a caccia: luci e ombre del nuovo giornalismo d’inchiesta”. Alle 17:00 un tuffo nel passato con Manuela Blanchard e Uan di Bim Bum Bam, insieme ai pupazzi originali dello storico Gruppo80, per la prima volta in Sicilia, in esclusiva assoluta per Etna Comics. A chiudere l’intensa giornata di conferenze in Sala Polifemo, il “Doppio anch’io” con Pietro Ubaldi e Fabrizio Mazzotta, che in serata saranno sul Palco insieme a Stefano Bersola, pronto a coinvolgere il pubblico con “Un Viaggio d’anime”.

Per favorire l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, la Ferrovia Circumetnea ha comunicato che nella giornata di domani, venerdì 1 giugno, la metropolitana resterà attiva fino alle 00:30.

Gallery