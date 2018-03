Incontro 'La grande sete di Sicilia' al Monastero dei Benedettini

L'incontro (sabato 17 marzo al Monastero dei Benedettini a partire dalle ore 10.00) costituisce la tappa catanese della Carovana dell'Acqua che sta attraversando l'Italia dal 1 febbraio al 25 marzo, promossa dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, occasione preziosa per fare il punto sui temi legati all'acqua come bene comune e in Sicilia sullo stato di attuazione della legge regionale n. 19/2015.

Viene promosso a livello locale anche da Libera, nell'ambito delle iniziative “Cento passi verso il 21 marzo”, data in cui sarà onorata a Catania e in tutta Italia la memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie, e dal Gruppo di Iniziativa Territoriale di Banca Popolare Etica.

Interverranno: Nunzio Famoso - Docente di Geografia - Università di Catania, Enzo Bianco - Sindaco di Catania, Giuseppe Firrone - Tavolo Tecnico dell'Acqua - Caltanissetta

Daniele Ialacqua - Assessore all'ambiente - Comune di Messina, Tony Licata - Coordinamento Titano - Agrigento, Carlo Garofalo - Comitati Cittadini Ennesi, Andrea Bonaccorso - Legambiente Catania, Luigi Pasotti - Osservatorio delle Acque - Regione Sicilia, Antonella Leto - Forum siciliano movimenti per l'Acqua e i Beni Comuni, Salvatore Cocina - Dirigente generale Dip. regionale Acqua e Rifiuti. Renato Camarda Moderatore.