Granite da gustare, mostre, live food show e uno spazio gourmet: Nivarata 25, 26 e 27 maggio

100 nuovi gusti di granita dalla prima edizione di Nivarata. 100 mila visitatori. 25 mila coppette distribuite nel 2017. Sono i numeri del successo del Festival internazionale della granita siciliana che, dal 25 al 27 maggio, in piazza Duomo ad Acireale, ritorna a deliziare i palati di turisti e appassionati. Si comincia venerdì 25 maggio con la cerimonia di apertura alle ore 10 e la nomina di Giovanna Musumeci quale “Ambasciatrice della Granita Siciliana nel Mondo”.

A seguire la degustazione dei nuovi gusti di granite proposti da 15 maestri gelatieri in concorso: Giuseppe Arena - gelateria “Export”(ME); Gentian Ashiku -“Mil sabores” Pontenure (Piacenza); Alessandro Attilio per “Insisto” di Savona; Luigi Beretta - azienda agricola “Beretta Luigi” Zeccone (Pavia); Seb Cole - “Boho Gelato” Brighton (United Kingdom); Salvatore Fasolo - “Langolo delle delizie” Piraino (ME); Peppe Flamingo - “Tasta” Modica (RG); Fabio Marconi - “Gelaterie Marconi” Chiavari (GE); Giovanna Marsilio - “Koala” Legnago (VE); Mariko e Shoei Nakagawa - “Sinpachi Chaya” Kyoto (Japan); Chiara Saffioti - “Granitiamo” Palmi (RC); Ilaria Scarselli - “La fonte del gelato” Fucecchio (Firenze); Aurelio Seminara - “Nevaroli” Acireale (CT); Alessandro Squatrito - “Ritrovo orchidea” Oliveri (ME); Guido Zandona - “Chokkolatte” Padova (http://www.nivarata.it/festival-2018/maestri-granitieri/).

Sara’ possibile degustare (e votare) le granite in concorso presso gli stand dalle ore 10,00 di venerdi mattina sino alle ore 23,00 di domenica 27 (salvo esaurimento scorte).

“La selezione non è stata semplice – spiegano gli organizzatori dell’evento Angelo Fichera, Tiziana Privitera e Vincenzo Pappalardo – Quest’anno, infatti, sono stati tanti i nomi importanti che si sono proposti. Abbiamo voluto dare risalto all'aspetto culturale degli ingredienti utilizzati, ai sapori, all’internazionalità e all’innovazione. E, in questa edizione, grande protagonista sarà, in generale, il patrimonio enogastronomico e culturale siciliano. Il turista sarà accompagnato alla scoperta della città, della sua cultura, arte e segreti enogastronomici. Perché la granita rappresenta l'esaltazione di un territorio nella sua versione più ampia che abbraccia l'intera provincia etnea”.

Ed ecco alcuni degli appuntamenti in programma. La mostra, a cura di Tiziana Privitera, realizzata in collaborazione con Luigi Romana e la mostra documentaria “La via del ghiaccio: percorsi di turismo e didattica” di Alberto Traina e Ester Barone. “Nivarata Kids Festival” a cura di Aci Cafè & GiocAnimazione e anche il Live Food Show con laboratori per i bambini “Impariamo il buon gelato” a cura dei Gelatieri per il Gelato. Presente anche la Scuola Internazionale di Alta Gelateria con i suoi mini corsi di produzione della granita aperti al pubblico e la spiegazione di importanti ingredienti e presidi slow food. E ancora, un'estemporanea di sculture di ghiaccio a cura di Free Ice e numerosi live food show (http://www.nivarata.it/programma-nivarata/).

Immancabili le moto e auto d’epoca che faranno bella mostra sulla location dell’evento, e il concorso fotografico a tema Granita Siciliana curato da ACV. Grande novità di Nivarata 2018, uno spazio gourmet a cura degli “Chef con la Coppola”. Tra le tipicità siciliane da degustare gli hamburger con porchetta di maialino nero, composta di cipolla giarratana e salsa tartata, Montanara siciliana classica e alla Norma, Su-shiciliano fritto con tonno, cipolla di Tropea e arancia e le famose crispelle alla ricotta e alle acciughe. Gli chef a lavoro in questa area sono Simone Strano, Giuseppe Raciti, Giovanni Grasso, Giuseppe Torrisi e Orazio Cordai.

Info su dove mangiare ad Acireale (http://www.nivarata.it/dove-mangiare-ad-acireale/)