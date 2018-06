'Grease' alla Sala De Curtis

La storia d'amore più ballata di sempre sta per tornare alla SALA DE CURTIS. GREASE. Amore&brillantina Da vedere! Perché? Perché alla De Curtis il palcoscenico è vicino agli spettatori e vi sembrerà di essere "dentro" lo spettacolo! Perchè Grease con le sue celebri canzoni ci fa tornare indietro nel tempo. Perché sentirete l'energia di un cast giovane e professionale. Perché le canzoni sono tutte cantate dal vivo. Ed infine perché troverete un piccolo teatro che vibra di amore e passione per l'arte e per i desideri del pubblico. Noi vi aspettiamo. SABATO 9 e VENERDI 29 GIUGNO. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0952163275.