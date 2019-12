Green Party

Strada Del Vino dell'Etna e Consorzio per la tutela dei vini Etna DOC presentano un evento di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto al progetto EtnAmbiente per contrastare le micro-discariche abusive. ⋅ Musica dal vivo con i ColorIndaco e i The BLUFF ⋅ Percorso degustativo con antipasti preparati da eccellenti cuochi con i prodotti del territorio e presìdi Slow Food Catania, accompagnati dai vini e dai sapori dell'Etna. Aiutaci a tutelare la nostra terra, riscrivi il futuro della Sicilia, non solo dell'Etna, colorandolo di verde e di speranza.