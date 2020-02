'Gruffalo e la sua piccolina'

“Povero papà Gruffalò! Tutte le sere raccomanda alla sua piccolina di stare lontana dal bosco. Laggiù c'è un topo mostruoso, con zampe forzute, possenti e pelose, e la coda coperta di squame spinose. Ma lei non ci crede, e una notte decide di fare un giretto…”. La seconda avventura, “Il Gruffalò e la sua piccolina”, festeggia i 10 anni dalla prima pubblicazione!

Divenuto ormai un classico, amato da milioni di bambini in tutto il mondo, anche questo episodio è un’avventura straordinaria e coinvolgente per grandi e piccini.

Vi aspettiamo domenica 23 febbraio alle ore 17:00 (e secondo turno alle 18:39) al Teatro Machiavelli per una lettura animata, super partecipata, in compagnia di Avventure Sonore, il loro magico kamishibai e l’arpa canterina.

Età consigliata: 3/8 anni. Durata: 60 minuti. Prenotazione obbligatoria al 349 3416495 (anche messaggio whatsapp). Posti limitati. Costo: 13 € (bimbo e genitore), coppia di fratellini/sorelline 20 €. Luogo: Teatro Machiavelli di Palazzo San Giuliano, Piazza Università, 13 - CT.