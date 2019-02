Presentazione del libro 'Pupi Avati - La nave dei sogni'

Il 5 marzo presso la libreria Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18, alle ore 18:00, moderato dal filosofo e book blogger catanese di Letto, riletto, recensito!, Salvatore Massimo Fazio, si terrà la terza data italiana del tour "Pupi Avati. La nave dei sogni", edito da Minerva. A dialogare con l'autore e col maestro sarà il giornalista Marco Iacona, che già in alcuni suoi libri ha affrontato il personaggio "Pupi Avati".

Guido Guidi Guerrera è giornalista e scrittore. Scrive su diverse riviste, tra le quali “Le terre del vino” e il “G.D.M.”, ed è collaboratore ‘storico ’ di 'QN' che comprende 'La Nazione' 'Il Giorno' e 'Il Resto del Carlino', nelle pagine dedicate alla cultura, agli spettacoli e al costume. Di recente è titolare di una rubrica satirica su “Dossier”, allegato di QN diretto da Gabriele Canè, riguardo il potere e l’influenza occulta della pubblicità. Noto per essere il "conoscitore più profondo di Ernest Hemingwey" (cit. Fernanda Pivano) ha scritto due libri "Papa Hemingwey" e da qual momento divenne ambasciatore annuale cubano sugli studi di Hemingway, e il recentissimo "io e Ernest"; ha scritto due biografie su e con Franco Battiato: una biografia e una analisi 'dall'interno' dal titolo "Franco Battiato, un Sufi e la sua Musica" con prefazione di Franco Cardini, e uno studio di fisiognomica satirica, nato da un seminario tenuto all'Università di Firenze in occasione del Festival dei Popoli sull'argomento, dal titolo 'Voltafaccia'; e "Franco Battiato Another Link".

È appassionato di vino e di esoterismo, ha scritto diversi libri sulla spiritualità, in proposito con Edizioni Mediterranee-Hermes di Roma ha pubblicato 'Il libro dei Rimedi Magici' , 'Magia della Piramide', 'Le Stagioni della Magia' e 'L'Amore Tantrico'. Appassionato ai nuovi modelli di comunicazione, alle loro suggestioni e ai personaggi del nostro tempo, ha scritto vari volumi dedicati al vasto pubblico.