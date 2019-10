Halloween With Love Festival Edition Vol. V

Giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 22.00 appuntamento alle 'Industrie' con la serata dedicata ad Halloween. MODALITÁ D'INGRESSO. Il biglietto si acquista a prezzo ridotto in prevendita online oppure potete pagare alla cassa. In lista: € 15,00 donna, € 20,00 uomo (promo per i pimi 100 ingressi), dopo € 25,00 (per altri 1000 ingressi). A seguire € 30,00. PREVENDITE. Le prevendite si acquistano solo ONLINE. Basta registrarsi al sito acquistare con carta di credito e portare (anche sul cellulare) il codice univoco che vi arriva dopo l'acquisto.