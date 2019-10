Halloween Kids Party alla Casa del Bosco

*TAURË - la casa nel bosco presenta: "HALLOWEEN a Caldera"*.. per i Vostri bambini sarà una vera e propria esperienza. All’interno di una baita in mezzo al bosco coinvolgeremo tutti con LABORATORI CREATIVI, con Happy Ideas Animazione, utilizzando materiali di riciclo per creare, con la loro fantasia, le maschere più terrificanti; prepareremo con le nostre mani non solo scherzetti ma anche dolcetti da gustare tutti insieme. La cena sarà preparata a casa con prodotti di stagione (zucca compresa) naturalmente BIOLOGICI e della nostra terra. Si mangerà LIBERI, un PIC NIC in baita.. non ci sono regole: è un buffet! E dopo aver fatto scoppiettare chicchi di mais e aver riempito le nostre ciotole di caldi POP CORN, ci aspetta il Cinema 🎞.. SI PROIETTERA' SU UN GRANDE SCHERMO, seduti a terra o sui divani, in una atmosfera comoda, un "ORRIPILANTE" CARTONE DI HALLOWEEN.

A fine serata, oltre a portare a casa la propria maschera, ad ogni bambino verrà regalato un vasetto con terra concimata biologicamente e 3 chicchi di Mais, e l’anno prossimo più POP CORN per tutti. Prezzo LAB + CENA + CINEMA: 30 € Bambino + Adulto. LABORATORI: Happy Ideas Animazione. CALDERA SI TROVA: Siamo sulla cima del cratere di Monte Difeso (Pedara) a circa 900 metri, immersi nel bosco, aria pura dove respirare e sentirsi uniti. Una occasione unica per stare insieme, mangiare sano e fare una piacevole esperienza. Info: https://www.facebook.com/taurelacasanelbosco/.