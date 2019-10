Halloween alla Masseria Carminello

La notte di Halloween si avvicina e non avete ancora deciso come passare la serata? Cosa c’è di meglio di una cena a Masseria Carminello, che per l’occasione propone un menù speciale ed ambientazioni da paura, con zucche e candele in bella vista, per un’atmosfera davvero molto attraente e musica dal vivo. Un "apericena" rinforzato con antipasti tipici siciliani, Zizzona di bufala e primi a base di zucca, abbinamenti dei migliori vini di Sicilia e tanta buona musica.

Aderendo al menù avrai 10 antipasti tipici siciliani,tra cui la nostra Caponata nera,il cous cous tabulé con verdurine, salumi e formaggi e 1 kg di zizzona ogni 4 persone, Gnocchetti con crema di zucca, salsiccia e porcini dolce artigianale a scelta. Acqua minerale, vino a vostra scelta in cantina, bevande incluse. Amaro Ménnula, grappe e caffè. € 20.00 a persona. E' anche gradita la presenza di ospiti in maschera. Info e prenotazioni al 0957211736 - 3406310797 - 3405089192.