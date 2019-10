Halloween Party al Centro Commerciale Le Zagare

Giovedì 31 ottobre doppio appuntamento in galleria al Parco Commerciale 'Le Zagare'. Dalle ore 16.30: laboratori a tema, postazioni di trucco e acconciatura horror con Futura. Dalle ore 17.00: grande sfilata in maschera con gadget per tutti i partecipanti e riconoscimenti per i primi tre finalisti.

Dall'1 al 3 Novembre dalle 16.30 alle 20.00 porta in galleria i tuoi vecchi giocattoli, giornalini, libri e scambiali con gli altri bambini......E DONA UN GIOCATTOLO ai bambini bisognosi. Riceverai in omaggio una golosa Tortina Tomarchio.